菲律賓防疫祭出鐵腕，開出全球第1槍關閉金融市場，暫停股市、債市及外匯交易。由於疫情持續擴散，導致美股持續崩跌，外界也擔憂美國政府可能會關閉市場，但美國證券交易委員會 （SEC）主席克萊頓（Jay Clayton）否認此傳聞，並稱市場將繼續運作。

聯準會周一緊急降息4碼，反而造成投資人恐慌，美股周一暴跌近3千點，再度觸發熔斷；有分析師推測，為阻止金融市場動盪，美國監管單位的下一步可能會關閉市場。

克萊頓接受CNBC電話訪問時表示，即使疫情蔓延導致市場波動，在這種時刻，市場仍會持續運作，並聲稱SEC會密切留意市場動態，積極與交易所和基礎建設商合作，以確保一切如常運作。

此外，紐約證券交易所總裁 Stacey Cunningham也表示， 儘管面對新冠肺炎疫情威脅，暫時無關閉交易所的打算，萬一交易大廳出現確診病例，在經過消毒清潔後會重新開放。

(中時電子報)