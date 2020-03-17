就在美國疫情升溫、並導致川普總統宣布進入緊急狀態後，美國聯準會（Fed）在3月15日再次緊急降息，而這次的降息幅度高達4碼，也超過市場預期。然而，外資在上週已先行加強賣超，導致整個亞股都成了外資的提款機，不但賣超金額擴大，其中七個地區的股市（大陸、印度、台灣、韓國、泰國、越南、馬來西亞）單周賣超金額全部創下2019年的記錄。

根據統計，外資上週在大陸股市的賣超金額高達59.82億美元，使得外資今年來在大陸股市的累計買超金額縮小到20.26億美元。至於台股上週被外資賣超52.52億美元，韓股也被賣超42.34億美元，同步創下2019年以來最大的賣超記錄，換言之，陸、台、韓東北亞三地股市，外資在上週就賣超了154.68億美元，名符其實成為外資提款機。

另外，就連仰賴內需且受疫情影響相對較輕的印度，股市上週淨流出16.63億美元，同樣也創下2019年最大賣超記錄；至於東南亞各國股市，除了印尼與菲律賓分別流出0.90億美元與0.74億美元之外，其餘包括泰國、越南與馬來西亞三地的股市，賣超金額同樣也創下2019年以來的新高記錄。以漲跌幅來看，除馬來西亞之外，今年以來東協各國的股市跌幅也都擴大到20％以上，泰國與菲律賓的跌幅更在25％以上。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，美國聯準會（Fed）週日（15日）緊急調降基準利率區間1％至0～0.25％，表示將維持此水準到有信心經濟可度過新冠疫情衝擊、且回到可實現就業和物價政策目標的軌道。此外，美國聯準會（Fed）還祭出7,000億美元的量化寬鬆計畫，直接購買公債與MBS；美國聯準會（Fed）的大動作可望緩減短線流動性短缺的擔憂，然全球股、債資產價格的波動，在消息與政策拉扯下卻明顯加大，建議在這個當下，投資人應鎖定質優資產，並採多元分散且靈活調整防禦配置的策略應對。

不過，林雅慧指出，相較於疫情的擴散，油價對市場的衝擊也仍待消化。沙烏地阿拉伯上週宣布將大砍原油出口價，同時將提高原油產量給俄羅斯增添壓力，加上川普宣布暫時限制歐洲旅客入境也引發油價大跌。面對油價重挫，OPEC成員國後續雖仍有可能召開緊急會議因應，但短線油價仍將承壓。

林雅慧表示，油價走低對仰賴能源進口的亞洲各國來說雖是好事，但油價走低的利多，仍需要三個月才能反映在亞洲實際的經濟數據上，因此短線市場較為期待的，反而是各國的財政政策；對比歐美疫情快速升溫，大陸除湖北以外新增感染人數持續下降，反而讓市場對大陸疫情可望「先進先出」產生預期，搭配大陸官方快速釋放流動性與相關應對政策下，大陸股市的表現反而相對抗跌，且在美國聯準會（Fed）降息帶動美元走弱下，人民幣兌美元亦創三個月來最大升幅。

林雅慧說，面對全球經濟前景走疲，在各大主要的經濟體中，大陸仍具政策空間。伴隨油價走跌與二月通膨的回落，中國人行可望再度下調存準率以鼓勵銀行加大貸款力度；加上本波疫情以來，大陸官方所出爐的財政寬鬆措施規模已達GDP的3～4％，有望給大陸經濟創造支撐，但這並不代表亞股的低點已到，投資人對於亞股的布局還是要分批，且盡量以優質的亞洲資產為主，以多元分配的方式投資。

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