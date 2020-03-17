新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，除口罩、酒精等防疫相關物品外，為避免大量接觸人群，民眾宅在家的時間大幅提升，許多家庭亦減少外食頻率，日常居家生活用品、生鮮、米、油、冷凍冷藏食品等商品需求也因此提升。

因應此波物資採購需求，華南銀行推出限時限量量販好康，即日起至3月底止，至全臺家樂福、大潤發、愛買等指定量販賣場，刷華南卡單筆消費滿1,800元，登錄享100元刷卡金回饋（限量4,800名，每卡戶各通路限回饋一次），換算回饋率高達近6％，若再搭配華南信用卡原有回饋（如享利樂活COMBO卡新戶），回饋率更可高達7.3％，限量好康，先搶先贏。

另外，在7月2日前，每逢週一至週五持華南夢時代一卡通聯名卡或享利樂活Combo卡（一卡通商務御璽卡），至全聯福利中心使用一卡通功能扣款，單筆消費達300元以上，送100點全聯福利點（每日每卡限贈一次不累贈，100點福利點可於全聯賣場消費折抵10元）。

疫情變化快速，面對不確定的狀況毋須恐慌，做好萬全準備，等待轉機來臨，華南卡是抗疫的好夥伴。

(工商 )