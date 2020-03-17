警政署長陳家欽17日下午前往六家派出所，為基層員警打氣，也叮嚀防疫工作不脫鉤、守護自身安全。（警方提供／莊旻靜新竹傳真）

警政署長陳家欽17日下午前往新竹縣政府警察局竹北分局轄下的六家派出所，傾聽員警心聲、建議，也叮嚀執行盤查、取締酒駕等各類勤務，務必要戴口罩、消毒，呼籲加強查察散播有關疫情的謠言、不實訊息的狀況，避免民眾陷入恐慌。

陳家欽表示，防疫視同作戰，中央也是所有警察同仁最堅強的後盾，陳家欽也關心防護口罩、消毒用品等物資配發狀況。警政署在M-police系統導入「居家檢疫」身分查詢功能，嚴加查察居家檢疫對象是否未守規定，強化防疫效能。

新竹縣警察局也在會報中提及，該局也提早規畫若未來疫情爆發後的分流，比照警政署異地辦公、人員分流模式規畫辦公場地，外勤單位勤務也分組分梯不同時段運作，各分局派出所必要時也要合併辦公，務求勤務能不中斷，並積極運用智慧科技，輔助居家隔離及居家檢疫作業。

新竹縣2月曾爆發花女、林男不遵守居家檢疫規定到處亂跑，如今案53確診案例，網傳在竹北市某醫院、某餐廳用餐，經查均屬不實，警方迄今已查獲6件6人，均依違反傳染病防治法移送偵辦，警方也呼籲民眾勿轉傳不實資訊。

陳家欽也向基層同仁表達感謝，對於防疫工作的無私奉獻，也請同仁勿參加大型聚會防止群聚感染，國內外疫情有持續擴散跡象。陳家欽也說，執行各類勤務，自身安全為第一優先，將損害降到最低的限度。

(中時 )