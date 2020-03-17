台北市立大學從95學年隊史二度封后之後，已經連續12季UBA不知道冠軍滋味，上季預賽11連勝第一，包括3分小贏尋求5連霸的文化，是接近隊史第3冠的一季，可惜準決賽輸世新、無緣爭后，最終季軍作收，「鐵三角」陳亭羽、邱怡禎、莫翊妏畢業，本季由中鋒史靜茹、控衛朱育勤兩名主力當家，面對更艱巨的挑戰。

複賽5分力克佛光後，北市大女籃連6季、隊史21度提前晉四強，複賽最後一戰卻輸文化24分，準決賽將再逢文化，雙方都矢志奪回上季失去的，卻只有贏家才能收下冠軍賽門票，教頭錢薇娟與老東家文化的另一次較量，想證明球隊就算不是豪門、沒超級球星，但跟上季一樣仍極具競爭力。

錢薇娟形容北市大的諧音是「Best（最棒的）」，最後一季UBA碩班「大小配」缺一不可，中鋒史靜茹場均12.5分、7.9籃板生涯雙新高，主控朱育勤10.2分、3.8助攻持續發號司令，X因子卻是近況最佳的碩一射手吳采庭，複賽5戰個人投進20記三分，小巨蛋若能延續好手感，加上其他球員適時發揮，重返上季錯過的冠軍賽，甚至睽違12季後3度成為「真正的Best」，絕非是夢。

(中時 )