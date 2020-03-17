立委黃國書上周起針對公、民營市場，營業必須面對川息不流的人潮，應該讓我們傳統市場攤商、零售商買到防疫口罩，避免讓我們傳統市場、零售商成為防疫破口；黃國書經過連日密集與經濟部協調之後，終於爭取到民營市場納入口罩配售的對象。

新冠疫情爆發以來，立委黃國書每天收到許多市場自治會陳情，要討生活無法排隊買口罩，但同時又很擔心受到感染，因此希望政府能協助。他自2月19日起召開多場協調會，也跟經濟部持續協商解決各種難關，終於在3月3日當天跟經濟部爭取納入公營市場每攤每周6片口罩，每片5元的配售，並在3月14日正式實施配送。

黃國書指出，許多民營市場的鄉親更持續跟立委黃國書陳情，希望能夠比照公營市場辦理，納入優先配售口罩對象。他於14日探視公營市場執行狀況的時候，特別又到台中市向上市場等民營傳統市場時，再次跟經濟部中部辦公室、台中市政府市場管理科以及市場自治會等組織協商討論，希望能夠爭取「民營傳統市場納入經濟部口罩配售」。

黃國書表示，當日就獲得經濟部正面回應，初步同意民營傳統市場有列管並有管委會組織，經濟部同意調配口罩給民營傳統市場。17日已獲得經濟部正式函文給各縣市政府，調查民有傳統市場及列管攤及場(舖)商所需口罩數量，標準為每一營業日以一片計算，每周配送一次，預計3月24日(下周二)將開始配送民營市場防疫口罩。

黃國書說，自新冠肺炎疫情影響下，特別這兩天確診案例增加迅速，民心動盪，更需要全民攜手一起防疫。經他協調地方與中央一起協助民營市場強化防疫措施，避免防疫破口風險，是最佳的合作典範；特別感謝經濟部迅速回應和處理，同時更期盼新冠肺炎疫情能夠盡快趨緩，全民一起攜手防疫，守護台灣。

(中時 )