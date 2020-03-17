撒哈拉以南非洲的貝南、索馬里、坦尚尼亞和賴比瑞亞4國16日報告了首例新冠肺炎確診病例。截至當天，該地區已有至少25個國家報告了確診病例，累計病例數達到100例以上。奈及利亞2月27日報告首例確診病例，是該地區第一個報告病例的國家。

南非報告的累計確診病例數超過60例，是該地區受疫情影響最大的國家。南非總統拉馬福薩15日發表全國電視講話，宣布進入國家災難狀態，並公佈了旅行禁令、關閉學校等一系列措施以遏制病毒擴散。南非將成立一個由總統領導的國家指揮委員會負責應對疫情。

撒哈拉以南非洲國家的疫情以輸入病例為主。但塞內加爾12日報告出現了本地傳播，截至16日公佈的27例確診病例中有18例為本地傳播病例。塞內加爾已宣佈禁止公共集會，關閉學校3周，取消獨立60周年慶祝活動，暫時禁止郵輪停靠該國港口，並將暫停部分客運航班。

(旺報 )