根據台北市實價登錄揭露，信義計畫區商辦大樓「遠雄金融中心」8樓戶出租，每月總租金115.7萬，單坪租金3833元，超越信義計畫區商辦的平均租金，也是該棟大樓2樓以上辦公室最高租金單價，業者表示，雖疫情衝擊，但房地產屬後端市場，衝擊反應時間至少半年以上才看得出影響。

大家房屋企研室主任郎美囡分析，美中貿易戰開打後，產業鏈布局變動、海外資金回歸，加快帶動台灣商辦市場，信義計畫區受惠各大國際企業進駐，頂級辦公室供不應求，包括南山廣場、國泰置地等近期租金頻創新高，遠雄金融中心也加入漲租行列。

郎美囡表示，遠雄金融中心位於信義計畫區的松高路，樓高共32層，是信義計畫區的指標大樓之一，先前辦公室最高租金為2018年出租的11樓，一坪3766元，今年1月8樓出租，面積約301坪，月租115.7萬，每坪租金達3833元。

郎美囡表示，商辦在過去並非熱門不動產類型，101大樓在2004年正式啟用時平均單坪租金不足2000元，不過隨著市場結構改變，商辦的需求度提高，如今101大樓連20樓、32樓等中低樓租金都可達到4000元以上。

商仲業者表示，國泰置地、南山廣場近年租金更是勁揚，目前租金幾乎都在一坪4000元以上，指標商辦大樓租金大漲，不僅促使信義計畫區內的商辦租金拉升，也出現外溢效果，包括松江南京、敦北民生及敦南辦公商圈租金都有明顯上漲趨勢。

據業者透露，因為今年疫情影響經濟甚鉅，很多已租客戶，希冀房東共體時艱，試探房東在租金上給予優惠，但已續約客戶已無降租空間，開價態度強硬、亦無裝潢期優惠，且房地產屬於後端市場，至少需要半年以上反應時間，整體來說，辦公室租賃市場在低空置率支撐，仍屬健康面。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，目前台北市新商辦供給有限，但需求量節節升高，許多中古大樓陸續加入都更行列，且危老條例通過後，加速老舊辦公大樓的新陳代謝，預期3~4年後台北市商辦將有不同的樣貌。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)