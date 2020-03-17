受到新冠肺炎疫情擴散影響，馬來西亞將自18日起全國封城，市場驚傳大馬當地鋼廠暫停生產到月底，包括中鋼馬來西亞廠在內，市場一度認為是誤傳，但經中鋼進一步了解後，確認有這回事。

對此，中鋼執行副總經理黃建智經向中鋼馬來西亞廠了解後表示，自3/18日起，除必要的民生／運輸／公共設施外，馬來西亞所有公司暫停營運14天，中鋼馬來西亞廠也是被要求配合暫停生產，但下游廠商也是停工狀態，因此預期對整體的衝擊不大。

(工商 )