馬來西亞封城 中鋼馬來西亞廠暫停營運兩週 18:092020/03/17 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情擴散影響，馬來西亞將自18日起全國封城，市場驚傳大馬當地鋼廠暫停生產到月底，包括中鋼馬來西亞廠在內，市場一度認為是誤傳，但經中鋼進一步了解後，確認有這回事。 對此，中鋼執行副總經理黃建智經向中鋼馬來西亞廠了解後表示，自3/18日起，除必要的民生／運輸／公共設施外，馬來西亞所有公司暫停營運14天，中鋼馬來西亞廠也是被要求配合暫停生產，但下游廠商也是停工狀態，因此預期對整體的衝擊不大。 (工商 ) #中鋼 #全國 #馬來西亞廠 #馬來西亞 也許您會感興趣 推薦閱讀 越南河靜鋼廠5月盤價調降7.76％ 中鋼：將加劇亞洲鋼市震盪 04:102020/03/14 產業特刊 蔡政府欠人民一句感謝 04:102020/03/16 論壇廣場 馬來西亞邊佳蘭煉油廠火災 4死1傷1失蹤 19:522020/03/16 國際 「疫」擊浮現！日、星、馬一月國際客跌 16:522020/03/16 財經 馬來西亞疫情升溫 上原亞衣無畏爽出遊 17:252020/03/16 星奇 《鋼鐵股》中鋼成立產業關懷小組，因應全球疫情與經濟變化 17:392020/03/16 財經 馬來西亞宣布「鎖國」！6大措施防疫情惡化 23:152020/03/16 國際 東南亞疫情升溫！馬來西亞首相晚間宣布 鎖國行動開始 23:302020/03/16 國際 馬來西亞鎖國 新加坡表示不會有食物耗盡風險 23:372020/03/16 國際 馬國首相宣布 關閉宗教文化場所 01:062020/03/17 國際大事 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 道瓊期飆800點又翻臉！散戶嚇傻 今晚美股… - 財經 美股暴跌還沒完！高盛驚曝底部在... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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