聲寶去年第二季認列處分台中土地獲利3.61億元挹注，稅後淨利7.39億元，淨利歸屬母公司業主9.39億元，EPS從前年1.52元回升至2元，今（17)）日董事會承認去年財報，並決議每股配發現金股利1.5元，配息率為75％，以今日收盤價16.45元計算，現金殖利率9.12％。

會中也通過6月12日召開股東會，全面改選4席董事、3席獨董。

聲寶正加速活化土地資產腳步，今日董事會還通過林口廠斜對面倉庫土地不動產處分案，將採委託專業顧問公司辦理公開標售作業。標售價格決定依據參考市場行情及估價報告書。有關專業顧問公司遴選及標售底價及相關標售事宜由董事會授權董事長陳盛沺決議辦理。

聲寶林口廠月4萬坪土地，去年已向桃園市政府申請山坡地解編，未來計畫開發為科技園區。配合林口廠未來開發，聲寶在台南購地建新廠，預計今年取得工廠使用執照後，洗衣機及空調等大家電生產線設備，今年逐步搬遷至台南廠，冰箱產線將是最後搬遷。

(工商 )