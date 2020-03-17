搖滾天王伍佰原訂4月18日舉行《伍佰&China Blue Rock Star演唱會》台中站，主辦單位今公佈，由於新型冠狀病毒疫情延燒緣故，為配合中央防疫措施及台中市政府建議，此次演出決定延期至2021年1月23日於原場地舉辦。

伍佰24年前歌曲〈Last dance〉近日為熱播台劇《想見你》插曲，隨著劇迷討論度飆升，也掀起一波翻唱潮，而伍佰原訂四月份開唱，受到疫情影響，主辦單位在演出倒數1個月，宣布演唱會將延期到明年1月23日，雖消息一出粉絲直呼可惜，不過許多粉絲堅持不退票，等到明年再來看演出。

主辦單位開麗娛樂表示，對於因疫情而無法於原時間演出，主辦及演出團隊亦深感遺憾，也再次感謝大家對伍佰&China Blue的支持。退票作業將委託拓元售票系統執行，自2020年3月20日起至2020年3月31日止接受退票，詳情請洽官方臉書。

《伍佰&China Blue Rock Star演唱會》台中站延期公告。（取自臉書）

(中時 )