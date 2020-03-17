新冠肺炎疫情持續肆虐，歐洲已經成為重災區，許多體育選手都遭到感染，而在西班牙出現了第一位體壇人士，因為新冠肺炎死亡的案例，死者是在馬拉加當地擔任教練的Francisco Garcia，當時除了新冠肺炎之外，他還患有白血病。

根據美國《ESPN》報導，才21歲的Francisco Garcia因為出現呼吸道症狀，所以被送醫治療，後來被確診為新冠肺炎，而在過程中他還被發現患有另外一種不明疾病，最後診斷為白血病，而他在西班牙當地時間的周日過世。

（圖／翻攝自Atlético Portada Alta臉書粉專）

他所任教的球隊也在臉書上發文表示悼念之意，「Atletico PortadaAlta足球隊要向Francisco Garcia及其家人表達，最深的哀悼之意，你總是在我們需要你的時候挺身而出，雖然很艱難，但我們仍會在聯賽中繼續為你而戰，而且永遠不會忘記你。」

西班牙當地新冠肺炎疫情是越來越嚴重，至17日上午確診人數已經到達9,942例，已經快要突破一萬人大關，且已經累計有342人死亡，當局雖然已經採取相關措施，但疫情似乎仍然停不下來繼續發展，而總理Pedro Sanchez日前也表示，「會保護公民並讓生活機能得到滿足，並盡可能減少疫情大流行。」

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(中時電子報)