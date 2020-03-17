旅英台人 Po文稱英國採取「佛系防疫」後，忽然發現英國「放給他去」這招真是高啊！（圖／臉書）

新冠肺炎疫情開始在歐美地區延燒，英國首相強生（Boris Johnson）12日時宣布，防疫目標為「群體免疫」，也就是只有症狀嚴重者才需要做篩檢，不再計算感染人數，也不禁止大型集會，強生政府的消極應對做法，讓數百名學者看不下去，連署要求政府採取格嚴格的防疫措施。不過一位旅居英國的台灣人在觀察幾天後，忽然發現這種「佛系防疫」，似乎對英國這個「耳朵很硬個性高拐」的民族，搞不好很有效。

根據這名旅英台人在臉書上表示，面對新冠肺炎疫情，英國同事總要她「Keep Calm& Carry On」（保持冷靜）、該來的就會來。這位旅英台人說，「英國基本上是放給他去，我之前幾篇都提過首相Boris Johnson打算不作為，不取消任何聚會活動、不停課停班、各行各業照常營運、不做檢測停止計算感染人數、生病自己在家休息不要到醫院也不用通報，透過物競天擇的群體免疫來犧牲小群人保全大群人。然後請你做好隨時會失去摯愛親友的準備」。

強生「佛系防疫」，遭嗆根本棄甲投降。然而時過多日，英國「放給他去」作法被認為是高招！（圖／Business Insider）

這位網友表示，但同事發現強生真的打算兩手一攤後，開始恐慌了，不但出現囤貨搶購的行為，聚會只剩零星出席率，「他們變了!! 一向耳朵硬、嘴裡不停說該來的就會來、keep calm & carry on的英國人竟然轉眼間就變了!! (至少我身邊的...)周末我受邀參加一個大型的拼布人聚會，會員都是高風險的老太太們，這個敏感時機通通不敢來，現場只有非常零星約20%的人出席；同事約禮拜五晚上去pub聚會，我藉故婉拒避免群聚感染，沒想到不到八點他們就散了，因為平常超熱門的pub竟然整晚完全沒有其他客人」。

旅英台人稱不知道這是不是英國政府背後的盤算，但周遭眾人態度丕變，強生這招確實很有效。（圖／臉書）

此外，由於政府不宣布停課停班，各大企業只好開始自救，以她的公司為例，「政府不宣布停課停班，各大企業只能紛紛自救，我公司馬上決定全部員工在家工作減少外出感染的機會，平常雞雞歪歪漫不經心的同事們難得繃緊神經迫不及待逃回家。搞得我都有點錯亂了，想說那我前兩個禮拜苦口婆心死勸活勸，拜託你們少出門盡量在家工作，你們全都當笑話，現在才醒」？

這位網友還忍不住讚英國首相高招，「我忍不住想，Boris Johnson 這招高啊~ 當初要是跟其他歐洲國家一樣鎖國進入緊急狀態，#超雞巴的英國人早就拿人權拿自由跟你抗爭搗蛋然後整個國家就內耗到死了。現在直接告訴你，政府照顧不了你了，各位自求多福吧」！雖然這位旅英台人不知道，這是英國政府背後的盤算，但據周編同事態度丕變的情況，這招確實「粉」有效。

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(中時電子報)