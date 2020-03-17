新北市八里區臨港大道每日平均有3千輛重車行經，長期高強度輾壓下，造成路面多處龜裂。（洪孟楷立委服務處提供／吳亮賢新北傳真）

立委洪孟楷16日召集相關單位會勘。（洪孟楷立委服務處提供／吳亮賢新北傳真）

新北市八里區台北港貨運進出頻繁，加上鄰近淡江大橋工程施工，臨港大道每日平均有3千輛重車行經，長期耗損下，造成路面多處龜裂、破損，每逢下雨就會積水，為此立委洪孟楷16日召集相關單位會勘，現場決議年底前將完成道路翻新，讓受損道路回歸原貌。

洪孟楷指出，台北港是北台灣重要門戶，淡江大橋更是眾人期盼的重大建設，除兼顧工程品質，周邊道路也必須有更好的維護，為此特別邀集公路總局、港務公司、八里區公所、市議員鄭戴麗香及在地里長到場會勘，提供用路人更完善的道路。

洪孟楷表示，在施工團隊努力下，今年2月已試做300公尺長的全新道路，可承受重車經過，會勘中也達成決議，今年底淡江大橋二期工程完工前，會把臨港大道路面徹底翻新，成為未來銜接淡江大橋的新亮點。

公路總局西部濱海公路北區工程處長詹益祥表示，過去該路段施工採15公分高瀝青，但該路面一天約有3千輛重車行駛，無法承受高強度反覆輾壓，將改採路基雹除方式，回填25公分高瀝青，以有效負荷重車。

此外，洪孟楷也請相關單位兩周內盤點出重車路線，並要求不得再擴大行駛範圍，工程完成前，必須把受損的道路回歸原貌，同時公路總局也承諾，淡江大橋整體工程2024年前完工期程不變，完工後將可有效紓解八里、淡水交通瓶頸問題。

(中時 )