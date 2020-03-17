遠傳電信總經理井琪表示，將以「新經濟」、「5G應用」以及「多元合作」的「三箭齊發」為策略重點，包括設定2020年新經濟營收占比要提升至15％的目標，也將加速跨業、跨域的合作；在遠東集團的資源整合下，深化遠傳5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）相關應用，為產業升級開啟新頁。

井琪表示：「外界的紛擾未隨著5G競標結束而告一段落，但遠傳持續以穩健的步伐與團隊戰力，以『新經濟』、『5G應用』以及『多元合作』的「三箭齊發」具體作為，在5G時代『穩紮穩打，穩中求勝』。」

遠傳擴大布局5G「大人物」、雲端與資安關鍵技術，以今年二月的營收統計為例，資通訊業務營收年成長幅度高達294％，包含物聯網營收年成長率高達598％，系統整合專案收入年成長率高達103％，資安營收較去年成長88％，效益也逐步顯現。

迎接5G新時代來臨，井琪表示，遠傳將延續過去與Microsoft、AWS、Google等世界級策略夥伴的合作提升創新力，同時繼續透過多家新創加速器尋找具備「大人物」專業的新創夥伴，接軌國際與新創能量。

除了持續開拓多元的跨界、跨域合作，井琪透露，遠傳持續整合資源，擴大集團綜效，遠傳5G「大人物」今年也將具體運用於遠東集團關係企業的生產線。

舉例來說，遠傳研發的AI智慧驗布機、AI智慧驗印花機，透過高畫質的影像辨識良品與不良品的種類與特徵，不斷自我學習與優化，還可透過場域內5G訊號回傳，速度與精準度都大幅提升。AI智慧驗印花機已可商轉，預計上半年遠東新世紀印染廠就會導入；AI智慧驗布機也將於下半年導入產線。遠傳friDay購物目前已結合遠東百貨、遠東SOGO、愛買、citysuper提供多元商品，提供消費者線上一站購足服務；今年更要與Big City新竹巨城購物中心及遠東SOGO啟動深化合作擴增商品項目、優化會員資料、輔助數據運用並發展相關服務，全面提升營運績效。

(中時 )