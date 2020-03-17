受到新冠肺炎疫情影響，各級學校開學日期順延，學生紛紛把握時間前往監理機關或駕訓班，報名考取機車駕照，新竹區監理所統計，今年1、2月桃竹苗地區機車考照人數較去年同期成長2成，自用小客車領牌數也較去年同期成長2.88％，也凸顯疫情期間民眾減少搭乘大眾交通運輸工具，傾向自駕或騎機車。

新竹區監理所所長黃萬益表示，民眾自行駕車更應注重交通安全，近年交通事故中，機車死亡人數接近6成、受傷人數更占8成，原因多為駕駛人交通安全防禦駕駛觀念不足，因此政府去年開始鼓勵民眾參與機車駕訓班，並補助部分訓練費用。

補助費用為，今年自1月1日起至11月30日止，在期間內參加駕訓班機車訓練並考取駕照的民眾，補助每人訓練費新台幣1300元，現行收費為2800至3700元，桃竹苗地區補助名額為1900人，期望透過駕訓班的教育訓練，強化安全觀。

桃竹苗地區目前有6家普通重型機車駕訓班，包含新竹縣新竹安全駕駛中心、新竹市新竹客運駕訓班、桃園市中正駕訓班、桃園市太子駕訓班、桃園市大觀駕訓班、苗栗縣東昇駕訓班，另外新竹縣日新駕訓班、桃園市國泰駕訓班則將在暑假開班，有意願民眾可就近洽詢，相關資訊也可於新竹區監理所網站(https://hmv.thb.gov.tw/)普通重型機車駕訓班駕駛訓練補助專區查詢。

另外，疫情持續嚴峻，新竹區監理所也呼籲，民眾可多利用監理服務網或手機下載監理服務APP辦理各項監理業務，減少出門機率。

(中時 )