三重區福德南段危老重建案今日舉行開工動土典禮。（吳亮賢攝）

該地原有9棟危老建物，皆為1至2層樓磚造房屋，年代相當久遠。(都更處提供╱吳亮賢新北傳真)

新北市三重區福德南段原有9棟危老建物，室內斷垣殘壁，最久的屋齡甚至達84年，一片荒蕪景象，影響城市風貌，經所有權人整合意見後，去年申請危老重建案核准通過，今(17)日舉行開工動土典禮，將興建為地下2層、地上14層之住、商、辦混合大樓，最快2022年完工。

福德南段危老重建案基地，東側緊臨淡水河，北側為雙北主要通行橋樑台北橋，鄰近重新路二段，離捷運台北橋站約350公尺，位於三重區主要商業活動中心，但破敗的屋況，卻與周邊風貌大相逕庭，甚至曾被當作資源回收場。

都更處指出，該地原有9棟危老建物，皆為1至2層樓磚造房屋，年代相當久遠，其中最老的房子為1936年建造，經5位地上建物合法所有權人及3位地主協調後，去年6月向新北市府申請危老重建計畫，7月核准通過。

都更處表示，因今年5月9日危老條例施行3年內申請重建計畫之10％時程容積獎勵將屆期，近期申請案量有逐漸累積趨勢，目前新北市危老重建已有159件申請、核准120件，另都市更新總申請量達512件、核准267件。

福德南段危老重建案日前拆除完畢後，今上午舉行開工動土典禮，新北市副市長陳純敬也特別到場見證，未來將納入耐震設計，興建為地下2層、地上14層之住、商、辦混合大樓，共計56戶住家、2間店面，預計2022年7月完工。

(中時 )