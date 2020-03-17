苗栗縣泰安鄉象鼻村麻必浩部落，17日下午舉行「文化苧麻園區」啟用儀式。（原住民族事務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉象鼻村麻必浩部落，17日下午舉行「文化苧麻園區」啟用儀式。（原住民族事務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉象鼻村麻必浩部落，17日下午舉行「文化苧麻園區」啟用儀式。（原住民族事務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉象鼻村麻必浩部落，17日下午舉行「文化苧麻園區」啟用儀式。（原住民族事務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉象鼻村麻必浩部落，17日下午舉行「文化苧麻園區」啟用儀式。（原住民族事務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉象鼻村麻必浩部落，17日下午舉行「文化苧麻園區」啟用儀式。（原住民族事務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉象鼻村麻必浩部落，17日下午舉行「文化苧麻園區」啟用儀式。（原住民族事務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉象鼻村麻必浩部落，17日下午舉行「文化苧麻園區」啟用儀式。（原住民族事務中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

苧麻是泰雅族傳統製線織布的重要原料，因工業化發達而逐漸沒落，苗栗縣政府原住民族事務中心，為推廣文化復振與環境營造，自2016年起配合原住民族委員會輔導辦理5年期原住民部落活力計畫，透過部落耆老智慧，復振傳統苧麻文化產業，17日泰安鄉象鼻村麻必浩部落舉辦「文化苧麻園區」啟用儀式。

苧麻文化園區開幕啟用儀式，由高齡94歲的部落頭目高春輝，帶領族人一起親手製作、深具傳承之藤橋，象徵引領部落，未來成為「麻必浩線藝」再現苧麻文化的場域。

原民中心指出，原住民部落活力計畫分為秧苗型2年、結穢型3年，縣府協助麻必浩部落發展協會透過計畫執行，讓族人從中找回傳統的「泰雅北勢群的生命觀」，並結合水保局、台灣工藝研發中心等跨部門協力，逐步復振傳統苧麻製線技術，目標為長久營運苧麻文化場域，重新開啟傳統與在地文化的精神連結。

原民中心主任蔣意雄表示，文化苧麻園區將成為苗栗縣原鄉苧麻線藝之販售、工藝體驗及泰雅文化空間基地，提供遊客採購苧麻文創商品、苧麻工序體驗。

蔣意雄提到，預計於疫情趨緩後，將在9月邀請日本佐佐木老師苧麻纖維應用，與族人開創新的苧麻產品，11月辦理「第一屆苧麻生活節」實行零廢棄觀念，將「苧麻一物全體活用」的概念，逐步落實在部落生活中。

(中時 )