藝文紓困補助18日起正式起跑。文化部於17日發布「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業減輕營運衝擊補助申請須知」第一次公告，先針對今年1月15日後到3月31日之間，受疫情影響發生營運困難的我國藝文事業及自然人，都可申請「減輕營運困難補助」或「因應提升計畫補助」，18日起受理，到4月10日截止。4月之後的疫情影響，文化部將視狀況，儘速再次公告、再次受理申請。

文化部在新聞稿中表示，紓困補助申請須知中，包含減輕營運衝擊補助項目、申請表格、須檢附文件等。藝文事業可個別申請「減輕營運困難補助」、「因應提升計畫補助」或合併申請兩項補助，每次公告每事業兩項補助合計上限為250萬元。自然人則可申請「減輕營運困難補助」，每次公告每人補助上限為6萬元。

文化部表示，為解藝文產業燃眉之急，第一次公告申請補助收件時間雖然自3月18日起至4月10日截止，但將採分批審查方式辦理，加速撥款時程，第一批審查預計於3月底完成，最快4月初就會撥款。

文化部於3月12日公告《文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法》，並據以訂定減輕營運衝擊補助的申請須知。根據該辦法，申請補助的藝文事業，須為「受疫情影響且於我國設立登記或立案之法人、非法人團體或負責人具我國國籍之商號」。申請補助之自然人，須為「具我國國籍之個人受疫情衝擊而導致承攬契約或其他相類似之契約受影響者」。

文化部今日也同步公布減輕營運衝擊補助Q＆A，以及各藝文類別諮詢窗口，有意申請紓困補助者，若遇到任何問題，除可參考Q＆A之說明外，也可依表演藝術、視覺藝術、工藝、出版事業與實體書店、社區營造、博物館及地方文化館、電影映演、影視製作、流行音樂、有形無形文化資產等類別，向各類別的諮詢窗口詢問。

(中時 )