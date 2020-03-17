李㼈揪好友一起參加「2020戒菸就贏比賽」。（董氏基金會提供）

李㼈出席「2020戒菸就贏比賽」活動開跑記者會。（董氏基金會提供）

李㼈17日出席席董氏基金會「2020戒菸就贏比賽」活動開跑記者會，撂好兄弟許碩文一起加入戒菸行列！正值新冠肺炎疫肆虐，他也藉機呼籲，如果身體好的話，病毒就算靠近，但最後可以打敗，「如果是老菸槍，心肺功能差，病毒一旦找上你，你可以贏它嗎？戒菸了話，你有一點至少跟別人不一樣，就是我沒抽菸，所以我免疫力比別人強，所以呼籲大家一起來戒菸，又能增強免疫力！」

最近全民積極防疫，但17日又新增10例全都是境外移入，李㼈呼籲，這時候大家就是要共體時艱，「不玩不會死，但你玩了可能會死，那幹什麼玩呢？就算自己無所謂也要替家人、國人想吧！」他說朋友中也有人從國外做生意回台，都乖乖居家檢疫14天，身邊在台灣的朋友也不會在這時選擇出國，他自己原本有些必須出國工作的短程計劃就先取消，不然就是用視訊，「不用堅持出國，為何一定要找死呢？」

被問到日前新店「小鄭容和」隨機殺人事件，李㼈說看了心好痛，「怎麼有這種人呢？那是個魔吧！沒有人可以去結束另一個人生命，除非犯了滔天大罪，法官判他死刑。何況那是無辜的路人，如果發生在我身上，我天涯海角不會放過他，無法想像自己會怎樣！」

李㼈說自己曾經是菸齡27年、每天2包菸的老菸槍，10年前上張小燕主持的《百萬小學堂》時，她主動要求以10萬為賭金打賭要他戒菸，後來他戒菸成功，張小燕真的拿了一張10萬支票給他，「我拿也不是，不拿也不是，後來是又貼了10萬，一共20萬捐給董氏基金會」。他笑說，當時小燕姐曾開玩笑說「李㼈啊，你戒菸干我屁事」，「她是好人，在鋪善因，我戒菸成功後，很多人跟著我戒。」

他說戒菸後，身體變得更好，以前起床就要抽菸才能回魂，現在一起床就很有精神，「現在覺得比較硬…朗！」老婆有覺得差異？他說「這要問她，我是覺得我還不錯啦！不過戒菸後身上沒菸味，小孩更喜歡抱我！」

他還傳授戒菸四招，「想抽菸時深呼吸15次，念頭就過了。或者可以喝涼水，再沒效，就做伸展運動或原地跳，抽菸的意念就會過去。我的第四招大絕招，則是刷牙、洗把臉，做完真的就會撐過去」。

他說剛戒菸兩、三年時，有次居然還作夢夢到他在跟人家講事情時，還叼著菸，但他在夢中就認真思考，心想這不是真的，後來也發現抽菸原來會連靈魂都被侵蝕，也發現有沒有抽菸的味覺完全不同，戒菸後聞到菸味會覺得好臭，也終於可以體會到以前他開車時抽菸會開車窗，但兒子仍會抱怨好臭，以前的他完全不知道不抽菸的人聞到的味道這麼臭。

董氏基金會指出，吸菸者感染新冠肺炎引發重症風險是不吸菸者的2倍，最新研究更指出，吸菸者住院治療兩週後持續惡化的風險更是非吸菸者的14倍。

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(中時 )