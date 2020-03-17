暖心民間企業紛紛伸手送暖，向第一線為防疫堅守岡位的基層醫護致敬。除了宏恩眼鏡彰化旗艦店、嘉盈實業，各自送上護手霜和養樂多要謝謝醫護人員的辛勞；而台積電台積電慈善基金會，更連續幾天寄了蔓越莓酥、滴雞精、巧克力、各類飲品到彰化醫院指名給醫檢師，讓醫檢師欣慰直讚甜在心頭。
醫護人員的防疫形象深入人心，外界紛紛捐贈雞精、泡麵等物資加油打氣，希望醫護隨時補充體力，還有人捐贈護手霜，希望護理人員的雙手不因一再洗消毒液而粗糙龜裂；相形之下醫檢師就鮮少有人注意到，其實在日復一日檢驗過程中，面對檢驗的時間壓力必須全神貫注專注，辛酸卻不為外人知。
中央流行疫情指揮中心為擴大檢驗量能，2月11日通過彰化醫院成為新冠肺炎指定檢驗機構，負責雲林、彰化2縣業務，近期還得再支援台中市及南投縣，檢驗業務繁重。
彰化醫院內的新冠肺炎專責檢驗處首度曝光，共分成3區，分別是核酸萃取區、試劑準備區、PCR後操作區，每一份檢體都必須經過萃取、去活化試劑、放大偵測等嚴密程序，醫檢師著防護衣、手戴2層手套，在生物安全操作櫃中操作，神情專注，空氣中除了操作時的偶有細微聲響外，幾乎安靜無聲，有種寂靜的氛圍。
彰化醫院檢驗科主任游雅言表示，檢驗一批新冠肺炎檢體需4至6小時，因人力吃緊、無法排休，連假日也要加班，要盡量趕在最短時間內去確認檢體是陰性或陽性，這牽涉到後續疫情中心的指揮決策、不容出錯，必須十分專注。全院共24位醫檢師，目前有6位專責新冠肺炎病毒檢驗，要與時間賽跑，連帶也造成其他醫檢師業務加重，很感謝台積電慈善基金會看到他們的辛勞。
(中時 )
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