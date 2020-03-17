衛福部立彰化醫院醫檢師們連日來收到台積電慈善基金會寄來的小禮物，大讚好貼心，禮物雖輕情意深重！（謝瓊雲攝）

位在員林市的嘉盈實業，是養樂多公司南彰化經銷商，協理張宏基（右5）親自送了600罐養樂多，要幫員榮醫療體系全體的醫護人員加油打氣，由員榮醫療體系副總院長吳怡昌（右6）、員生醫院院長郭武憲（右7）代表接受。（謝瓊雲攝）

全台有56家連鎖店的宏恩眼鏡行，彰化旗艦店執行長陳孫武（右），有感於秀傳醫院醫護人員連月來同心協力攜手防疫，還製作歌曲影片、宣導影片，教育民眾勤洗手、做好自身防護，本著回饋社會的概念，送了300罐護手霜，盼能滋潤醫護們的雙手，由彰化秀傳醫院公關專員朱玉珊（左）代表受贈。（謝瓊雲攝）

基層醫護人員站在防疫守護患者健康的第一線，天天加強洗手消毒，許多民間企業紛紛送上護手霜感謝他們的辛勞付出。（謝瓊雲攝）

暖心民間企業紛紛伸手送暖，向第一線為防疫堅守岡位的基層醫護致敬。除了宏恩眼鏡彰化旗艦店、嘉盈實業，各自送上護手霜和養樂多要謝謝醫護人員的辛勞；而台積電台積電慈善基金會，更連續幾天寄了蔓越莓酥、滴雞精、巧克力、各類飲品到彰化醫院指名給醫檢師，讓醫檢師欣慰直讚甜在心頭。

醫護人員的防疫形象深入人心，外界紛紛捐贈雞精、泡麵等物資加油打氣，希望醫護隨時補充體力，還有人捐贈護手霜，希望護理人員的雙手不因一再洗消毒液而粗糙龜裂；相形之下醫檢師就鮮少有人注意到，其實在日復一日檢驗過程中，面對檢驗的時間壓力必須全神貫注專注，辛酸卻不為外人知。

中央流行疫情指揮中心為擴大檢驗量能，2月11日通過彰化醫院成為新冠肺炎指定檢驗機構，負責雲林、彰化2縣業務，近期還得再支援台中市及南投縣，檢驗業務繁重。

彰化醫院內的新冠肺炎專責檢驗處首度曝光，共分成3區，分別是核酸萃取區、試劑準備區、PCR後操作區，每一份檢體都必須經過萃取、去活化試劑、放大偵測等嚴密程序，醫檢師著防護衣、手戴2層手套，在生物安全操作櫃中操作，神情專注，空氣中除了操作時的偶有細微聲響外，幾乎安靜無聲，有種寂靜的氛圍。

彰化醫院檢驗科主任游雅言表示，檢驗一批新冠肺炎檢體需4至6小時，因人力吃緊、無法排休，連假日也要加班，要盡量趕在最短時間內去確認檢體是陰性或陽性，這牽涉到後續疫情中心的指揮決策、不容出錯，必須十分專注。全院共24位醫檢師，目前有6位專責新冠肺炎病毒檢驗，要與時間賽跑，連帶也造成其他醫檢師業務加重，很感謝台積電慈善基金會看到他們的辛勞。

(中時 )