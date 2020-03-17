台東住宅火警 母及6月大男嬰遭燒死 18:192020/03/17 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 火警造成兩人死亡。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣卑南鄉明峰村龍過脈 1棟平房下午5時許發生火警，火勢一發不可收拾，台東縣消防局派派遣延平、卑南、南王車組，並通報台東大隊前往，在屋內發現2具明顯碳化屍體，疑似是32歲母親及6個月大男嬰，但由於屍體被燒的面目全非，身分仍待深入調查。 (中時 ) #台東 #台東縣 #屍體 #男嬰 #火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 快訊》桃園龜山深夜火警 1死2失聯 00:102020/03/13 社會 12年前空軍中士中彈死亡案 重啟調查 04:102020/03/13 地方新聞 華西街小吃店清晨傳火警 5死1救回 07:582020/03/14 社會 華西街小吃店火警4死1命危 起火瞬間監視器畫面曝光 11:502020/03/14 社會 華西街小吃店火警5死 比對指紋查身份不詳死亡男子 14:592020/03/14 社會 醫學界叛徒被唾棄 後世驚覺他是救星 12:002020/03/15 歷史 蜜漬人是什麼？密封百年驚見人體蜜餞 15:402020/03/15 搜奇 北市延吉街傳火警 疏散12人無傷亡 17:322020/03/15 社會 虎頭山雜草大火 清明防火演練變實彈操演 15:222020/03/16 社會 雲林酸菜廠大火猛烈 工廠付之一炬 19:182020/03/16 社會 社會熱門新聞 南部某男大生德國訪教授確診 吃飯同學也發燒 110名學生暫勿到校 - 社會 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 90歲獨居爺爺領40萬！無助站郵局悲吐：兒子走了...警忍淚護鈔 - 社會 隱瞞泰日旅遊史中鏢 他害公司關閉恐賠天價 - 社會 生殖器驗出人妻DNA 偷腥男扯沾到她嚼過的口香糖 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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