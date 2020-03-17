台東縣卑南鄉明峰村龍過脈 1棟平房下午5時許發生火警，火勢一發不可收拾，台東縣消防局派派遣延平、卑南、南王車組，並通報台東大隊前往，在屋內發現2具明顯碳化屍體，疑似是32歲母親及6個月大男嬰，但由於屍體被燒的面目全非，身分仍待深入調查。

(中時 )