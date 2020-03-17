移民署中區事務大隊南投收容所，為防範新冠肺炎疫情擴散，制訂應變計畫，同時落實教育訓練與衛教宣導、人員健康管理及訪客管理，為防範肺炎疫情盡心力；17日進行模擬實況演練，確保對於突發的「疑似」或「確診」病例能妥善處置。

南投收容所是聚眾場所，人員進出頻繁，群聚感染風險始終存在，為強化收容所防疫組織能力，進行物資整備、出入管制、消毒、轉介採檢就醫協助等演練。

南投收容所防疫應變演練，邀請南投縣政府衛生局疾病管制科長趙聆惠指導，並依「入所發現疑似病例」、「戒寢內發現疑似病例」、「戒寢內發現數名疑似病例」及「遣送勤務防疫」等不同情境狀況進行推演，以4種應變措施防微杜漸，並且制敵於機先。

南投收容所長林建宏表示，此次疫情應變演練，是為建立人員正確防疫認知、確實執行收容人健康監測等事項，並在短時間內熟悉應變計畫及流程，防範疫情於未然。＃新冠肺炎 ＃移民署 ＃防疫 ＃收容所 ＃消毒

(中時 )