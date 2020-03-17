台灣指數公司17日公布「台灣指數公司中小型代表300報酬指數」2020年第1次成分股定期審核結果，成分股新納入寶成（9904）等32檔。
成分股新納入（1218）泰山、（1440）南紡、（1473）台南、（1589）永冠-KY、（1614）三洋電、1714 和桐、（1795）美時、（2020）美亞、（2362）藍天、2419 仲琦、（2433）互盛電、（2478）大毅、（2480）敦陽科、（2489）瑞軒、（2511）太子、（2614）東森、（2845）遠東銀、（3010）華立、（3016）嘉晶、（3454）晶睿、（3515）華擎、（3705）永信、（4439）冠星-KY、（4927）泰鼎-KY、（4958）臻鼎-KY、（5531）鄉林、（6491）晶碩、（6504）南六、（6592）和潤企業、（8210）勤誠、（9904）寶成、（9940）信義等32檔個股。
成分股刪除味全（1201）、年興（1451）、宜進（1457）、宏遠（1460）、華榮（1608）、寶齡富錦（1760）、彰源（2030）、錸德（2349）、瑞昱（2379）、盟立（2464）、益航（2601）、（3033）威健、日電貿（3090）、合勤控（3704）、佐登-KY（4190）、元翎（4564）、康普（4739）、新唐（4919）、群益證（6005）、聚碩（6112）、達麗（6177）、宏正（6277）、研揚（6579）、羅麗芬-KY（6666）、緯穎（6669）、台虹（8039）、達方（8163）、志超（8213）、山林水（8473）、泰銘（9927）、慶豐富（9935）、三發地產（9946）等32檔個股。
(工商 )
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