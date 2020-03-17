三圓（4416）今（17）日公告，董事會通過終止與甲山林建設公司、 立信建設公司及關係人山圓建設公司以共同興建方式所簽訂的新北市板橋江翠合建分屋契約案。另外，董事會也決議，訂於6月18日召開股東會。

三圓表示，由於收到整合開發商立信建設有限公司來函，及與本案全體合作興建團隊表示，在經多次協商板橋合作案的規劃興建方向未能達成共識，三圓經審慎評估後，決定終止本合建分屋案。

這項板橋合建案，是早先已在2017年所簽訂的合建案，當時三圓建設公告將與立信建設、甲山林機構簽訂板橋江翠北側D區5筆土地合建分屋契約，全案將由立信建設、山圓建設開發整合後提供土地，再由三圓建設、立信建設、甲山林參與合建；預計規劃興建地上33層樓、地下5層的住商大樓。

至於對三圓的財務業務等影響，三圓表示，由於全案尚未正式投入興建，因此對財務業務無重大影響。

另外三圓董事會也訂在6月18日，召開股東常會。

(工商 )