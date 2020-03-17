搶攻春遊出遊與清明連假住房商機，天成飯店集團旗下文青設計旅館品牌「天成文旅華山町」推出一泊四食的「日全食優惠住房專案」，自即日起至6月30日期間平日下榻華山雙人房3,500元，專案依房型入住人數贈送早餐、午餐、下午茶與晚餐，等同「用餐免費送住宿」。

天成文旅華山町也針對單人入住，另推出單人獨享專案2,700元即可擁有一泊四食禮遇。天成飯店集團針對促銷祭出的口號是：不論客人是論文族、追劇族、網路打怪族，或是被老闆操到不滿族，都可以利用此專案得到滿足。相關資訊可洽天成飯店集團設立的聯合訂房中心。

天成文旅華山町「日全食住房專案」除了可享受優質美味的早餐外，午餐套餐原價329元+10％，有主菜、湯品、手工小菜、水果與餐後甜點、咖啡或茶，主菜則有麵食、飯食或超人氣的火山卷可供選擇。下午茶原價260元+10％，則以風味迷人的寶比輕乳酪蛋糕搭配200元以下咖啡茶飲任選。

天成文旅華山町的晚餐套餐原價880元+10％，內容有有下酒菜、炸物、沙拉、主食與啤酒或非酒精飲品擇一。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示，天成文旅華山町推出的一日四餐日全食專案，讓旅客不用為「食」煩惱，可以專心於事務處理，或以Staycation概念進行城市度假輕鬆出遊，雙人入住四食餐飲總價值4,024元，等同用餐送一晚住宿的超優惠價格。趙芝綺表示，天成文旅華山町希望此一專案推出後，帶動客房與餐飲業績成長1～2成。

「天成文旅-華山町」坐落於台北華山1914文化創意產業園區旁，原為第一銀行於1952年興建的倉庫，在改建為旅館時內部保留了原有的美式無梁板結構，是棟充滿歷史印記的建築物，在規劃籌備飯店時也透過歷史與文化的考究，打造成融入銀行元素、製酒文化的主題設計飯店，並榮獲2019台北老屋新生大獎「網路人氣獎」票選第一名，為大台北地區藝文展覽、咖啡館與美食匯聚之地，是旅行台北深度探訪藝術文化的絕佳選擇。

天成文旅華山町步行約4分鐘即可抵達台北捷運「忠孝新生站」，轉乘即可輕鬆抵達台北市區內知名觀光景點。飯店周邊藝文景點推薦：華山1914文化創意產業園區、建國啤酒廠、北門、西門町、西門紅樓、迪化街。華山町餐酒館

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