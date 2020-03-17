金管會主委顧立雄17日已啟動鼓勵金融業逢低承接績優股，金管會統計，銀行、保險及證券自營商法定最大可投資額度扣掉已投資部分，最大還有近新台幣8.5兆元的投資額度，由各金融機構視市場狀況、上市櫃公司基本面等，自行評估投資。

國銀依商業銀行投資有價證券規定，其原始取得成本總餘額不得逾核算基數（約等於淨值）的30％，依目前來算，最大可投資股票金額為新台幣1兆156億元，到今年2月底，銀行投資台股成本為1,902億元，還有8,254億元的投資額度，銀行局副局長莊琇媛表示，由各銀行視國內經濟發展及上市櫃公司體質，作長線布局，投資金額每月報銀行局。

保險業依保險法146-1條規定，對股票投資加計公司債不得逾保險資金的35％，依1月底的可運用資金，最高可投資9兆4,712億元，目前保險業投資股票市值已有1兆5,687億元，投資公司債4,947億元，離法定投資上限還有額度共7兆4,078億元。

保險局副局長張玉煇表示，去年保險業資本適足率（RBC）納入股票逆景氣循環措施，即計算股票風險資本時，會依大盤股價指數變化，滾動調整股票風險係數，景氣反轉會減少資本計提，有助平穩保險業資本需要，降低股票市場波動對保險業資本的影響，有助保險業可以逢低來進行布局股市。

證期局則表示，證券自營商依規定本來就有調節市場的功能，但要注意不要損及公正價格形成。且在造市過程中對單一上市櫃公司投資金額不逾其已發行資本的10％，也不要逾券商淨值的20％。

至於自營商投資台股金額並沒有設上限，證期局副局長張振山表示，就是由各券商的風險控管。目前券商自營部門在市場投資金額是390多億元，最高曾有逾千億元，而2月底券商淨值有5,124億元，若依此金額來抓，券商最多還有3千億～4千億元的投資能量。

(工商 )