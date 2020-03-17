于昕蕎在畫作中表現獨到的世界觀，作品「北極熊－幸福的孩子」刻畫出媽媽照顧她的辛苦。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市立啟聰學校17日在校內菁莪藝廊，舉辦「微光燦爛．美力再現！」畫展，展出綜合職能科及美工科等9位同學作品。彰化縣伸仁紡織企業公司董事長白燦榮及廠內服裝設計師到場欣賞，讚嘆學生們豐富藝術創作力並洽談合作機會，希望將作品印製在T恤、毛巾等產品中。

啟聰校長林麗容指出，這次展覽由綜合職能科于昕蕎及美工科彭靖博、洪秉翔、王茗豪、楊鈞惠、張紫晶、梁智宣、洪芸心、許淑宜等9位同學共同參展；學生雖有身心障礙，但美學藝術天分不容小覷，學校積極開發學生就業市場，期望建立對身心障礙者友善的職場。

教育局長楊振昇指出，于同學罹患粒線體缺陷，於去年被確診為罕見疾病脊髓小腦動作協調障礙，她在畫作中表現獨到世界觀，其作品「北極熊－幸福的孩子」刻畫出媽媽照顧她的辛苦；自己趴在北極熊媽媽背上的「幸福的孩子」，希透過畫作表達對媽媽的感謝。

楊振昇表示，每個學生都有無限可能，感謝業界賞識媒合，希望這些特教學生的作品能讓更多人看到；「微光燦爛．美力再現！」畫展即日起，將展至4月11日，歡迎大家前往欣賞，給身心障礙者鼓勵與掌聲。

(中時 )