日本足協會長、奧委會副主席田嶋幸三傳出確診感染新冠肺炎。

根據人民日報體育微博3月17日報導，田嶋幸三接受新冠病毒檢測呈陽性，他在日本和國際體育組織均擔任重要職務，他是日本足協會長，同時還擔任日本奧委會副主席。

田嶋幸三出生於1957年11月21日，今年62歲，球員生涯他曾入選過日本國家隊，退役後他前往德國進修，獲得B級教練執照，回日本後他曾執教過日本U17國家隊。2010年7月，他成為日本足協副會長，2016年成為會長，在2016年-2018年擔任東亞足協主席。

(中時電子報)