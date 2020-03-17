印月創意東方宴，也推出外帶自取價1480元一鴨二吃，把店內藝鴨三吃濃縮為片皮鴨＋京醬炒鴨架或酸蘿蔔鴨架湯二選一。（馮惠宜攝）

新冠肺炎疫情重創餐旅業，台中多家知名餐廳推出便當外賣，昔日單人消費800到1000元才吃得到的經典名菜，濃縮在盒飯中，還200元有找，討論度破表，其中粵菜名店与玥樓推出198元便當，單日狂銷400份；以藝鴨三吃聞名的「印月創意東方宴」也推出銷魂燒鴨三款180元的餐盒，一PO上網即湧入50筆訂單。

五星飯店賣便當已不稀奇，最近吃客們討論度最高的是与玥樓三月推出的便當，包括：招牌三寶飯、玫瑰油雞飯、人氣燒鴨飯全部都只要198元，還滿3免費（限3公里內）外送，滿10送1盒油雞便當；相較於昔日与玥樓1000元到1800元的客單價，這平價便當讓人備感超值，曾創下單日狂銷400份的紀錄，還有人一周訂三回吃不膩，廣大迴響也讓与玥樓計畫3月28前進烏日高鐵站設櫃。

与玥樓表示，所有便當菜色用的是過去店內供應消費者的製作水準，而主菜無論是油雞、燒鴨與三寶都是店內經典名菜濃縮版，這也是為什麼有饕客一周訂兩、三回的原因。

另，以創意東方宴與藝鴨三吃吸引兩岸饕客的「印月」3月17日起推出銷魂燒鴨、神品豬腳、陳麻婆牛肉三款售價180元的餐盒，以及清蒸鮮魚大蝦＋五香肋排的280元頂級頭等艙海陸餐盒，同樣是精選店內經典菜做發想，消息一出，一小時湧入50張訂單。

印月成立14年，其藝鴨三吃一年賣出上萬隻烤鴨，但受疫情影響，不得不傚法同業做外賣生意，其盒餐無論論是燒鴨、豬腳、陳麻婆牛肉都是店裏招牌菜，打出180元的價格也較過去店內點餐一個人至少800元到1000元的消費平價許多；此外也推出外帶自取價1480元一鴨二吃，把店內藝鴨三吃濃縮為片皮鴨＋京醬炒鴨架或酸蘿蔔鴨架湯二選一，防疫期間也滿足消費者在家吃「烤鴨」的口腹之慾。

(中時 )