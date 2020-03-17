泡熱湯溫泉、吸芬多精、嘗養生料理！新冠肺炎疫情升溫，也對國內觀光旅遊造成嚴峻考驗，北觀處3月17日於金山萬里溫泉區舉辦「109年度旅遊安全宣導週-溫泉區旅遊安全講座」，邀請醫師專家談論防疫！

台灣極北點-富貴角燈塔。（圖取自北觀處官網）

新冠肺炎疫情特別邀請三軍總醫院北投分院陳家勉醫師講述「溫泉防疫湯」，分享如何運用泡湯達到紓壓及預防疾病，並開出紓壓湯、助眠湯及養生湯等3種防疫湯供參考，建議民眾可到就近的溫泉區泡湯紓解身心壓力。此外，講座也邀請國泰綜合醫院內湖國泰診所張斯蘭營養師分享「增強免疫力 吃出保護力」的方法，現場講授防疫水果湯的作法與功效。

金山中角灣國際衝浪基地。（圖取自北觀處官網）

北觀處副處長金玉珍表示，溫泉美食相輔相，也是金山萬里溫泉區最吸引人之處，受疫情影響，溫泉區業者具備優勢及利基，本次講座分享了許多藉由溫泉美食提升免疫力的資訊，希望對溫泉業者、旅客及一般大眾都有所幫助。

金山獅頭山公園。（圖取自北觀處官網）

金山萬里溫泉區位於北海岸，緊鄰陽明山國家公園，環境自然，空氣清新，在地新鮮農漁特產豐富，是民眾防疫紓壓的好去處，防疫期間金山萬里溫泉區業者為守護遊客健康，已強化各會館的防疫標準，進館測量體溫、設置酒精消毒液、員工配戴口罩、每日進行環境消毒。

北觀處也表示，北海岸沿線客運及「台灣好行-皇冠北海岸線」公車每日車輛均會消毒1至3次不等，司機每日量測體溫及配戴口罩，提供民眾安全、安心之搭乘交通運具。

想輕鬆出遊泡湯的民眾也可購買「皇冠北海岸線溫泉小旅行套票」，該套票包含泡湯及下午茶1客，趁著春暖花開時節，走出戶外，來北海岸享受金山萬里溫泉美食輕旅行，體驗健康輕鬆假期！

野柳港之晨。（圖取自北觀處官網）

【溫泉防疫湯】

1. 紓壓湯 : 全身37-39℃微溫浴、20-30 分鐘(大眾池、按摩浴缸更佳)- 連續5天(1療程)

2. 助眠湯 : 熱足浴(可提早入睡、減少醒來次數)-連續5天(1療程)

睡前30分鐘 ; 38-42 ℃、15 分鐘

全身浴(易入眠、減少醒來次數、更深沉的睡眠)-連續5天(1療程) ;

睡前2.5-3小時 ; 42 ℃、 5-10 分鐘

3. 促進健康之養生湯(各種泉質) :

每年至少2-3次3天2夜於溫泉旅館之溫泉療養

泉溫≦42 ℃、每次20-30分鐘、每日浴療2-3次

【防疫水果湯】

食材：

芭樂 少許

蘋果 少許(含皮)

甜橙 少許

火龍果 少許

上述共60g/人

百香果 適量(做湯底)

加入冷開水與少許的糖即可成為水果湯

(中時電子報)