經典文學作品《孽子》40年來屢次被翻拍成戲劇作品，2020年經典重返的版本，因為武漢肺炎疫情延至4月起於高雄、台中、台北演出，作者白先勇日前接受POP Radio《POP大國民》主持人蔡詩萍專訪時表示，創作《孽子》時未因為社會氛圍修改，不受顧忌，直言「作家要100%對自己誠實，才能感動別人」。

白先勇對《紅樓夢》有高度推崇，雖然是18世紀的陳述，內容卻超越時代，也不受時間限制，也認為曹雪芹承擔了中華文化的傳統，筆下的《紅樓夢》則寫出了華人的普世處境，「應該列為世界小說的前三名」。白先勇在台大、清大分別開課與講座，他認為《紅樓夢》絕對應該列入大學生的必讀書單。

在白先勇（左）面前，蔡詩萍也如同粉絲般地邀請大師簽名。（POP Radio提供）

蔡詩萍提出觀察，好奇年輕世代容易不耐煩，文學或戲曲如何創造新形勢？白先勇說「年輕世代也是人」，認同時代流轉造成閱聽眾習慣的改變，但他對年輕人有信心，並舉出劇長9小時有如文化工程的崑曲《牡丹亭》說明，當中融合台灣舞台設計美學與中國演員、音樂交流，他發現無論兩岸四地（中港台澳）或新加坡，觀眾反應竟是一樣的，「看了美的東西就會驚醒」。

《孽子》40年歷經台灣社會自由度轉變，思想逐漸多元。白先勇稱80年代剛發表《孽子》，輿論「一片鴉雀無聲」，「可能不知道怎麼評論」。隨著《白先勇的文藝復興》、《紅樓夢幻》先後推出，蔡詩萍關心白先勇是否仍會持續創作小說？白先勇爽朗回應「還是想寫」，他表示有關父親白崇禧的書已完成，崑曲也達成階段性任務，應該有時間再進行新的創作。

(中時 )