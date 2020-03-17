國民黨主席江啟臣的兩岸論述廣受矚目，前黨主席洪秀柱開闢的「護憲保臺論壇」今天專訪江啟臣。據轉述，江啟臣表示「九二共識」的內涵，就是擱置爭議、維持現狀、存異求同，但也認為「中華民國憲法應該是朝野共識，也是兩岸關係中自我定位的共識」，而依據憲法，中華民國固有疆域包括大陸地區及台澎金馬；在身分認同上，江啟臣也表達他是台灣人，也是中國人。

洪秀柱開闢「護憲保臺論壇」，今天邀新任國民黨主席江啟臣對談。這是江當選主席後，首次接受外界專訪，探討護憲保臺要護的憲法，就是中華民國憲法的意涵。

據轉述，兩人在會談中達成「中華民國憲法是兩岸關係中自我定位的共識，更該是朝野共識」，若要變動，就需要修憲；而「修憲所帶來的後果與代價，負責任的政黨與政治人物有責任要講清楚」。

由於洪、江都是在國民黨總統大選敗選後擔任黨主席，彼此非常了解當主席辛苦，兩人一開始先談到號召年輕人，也都清楚不是用幾個年輕人就能號召年輕人，就能讓年輕人對國民黨有好感，甚至標準低到「只要不討厭國民黨」。

據指出，兩人都認為「年輕人對國民黨有負面觀點，主要還是被民進黨貼標籤」，而意識形態的影響，雖不是年輕人討厭國民黨的主因，但是「因課綱造成扭曲歷史事實的問題更不能忽視」。

據轉述，洪、江對中華民國憲法、九二共識精神以及何謂「法理台獨」，一路談到文化台獨去中等問題。

洪秀柱提到「中華民國憲法就是一中憲法」、「憲法所定的國家方向是終極統一」，這些方向是身為開國政黨的黨主席要面對的挑戰。

江啟臣也明確表示，要在兩岸和平與人民接受的前提下，捍衛中華民國及大家珍惜的民主體制。

在身分認同上，江啟臣也認為一些包括宗教信仰等等原本就融合在生活與文化上的中華文化傳承，因為被政治化後，導致一些原本毋庸置疑的問題，成為了國家內耗的問題。在洪秀柱追問下，江啟臣也明白表示：「我是台灣人，也是中國人」。

據指出，這場1小時的對談，兩人對國民黨在國家發展的重要性，以及國家在維持現狀、正視歷史事實的觀點上，都有高度共識，洪秀柱也期許國民黨在江啟臣帶領下，成為帶給人民希望，讓國家發展的政黨。

這次國民黨主席補選，江啟臣及郝龍斌曾分別拜訪洪秀柱，洪秀柱在 7日投票前夕，曾公開表達江、郝對兩岸問題「刻意不談或語焉不詳」，令她憂慮。在今天專訪江之後，洪秀柱認為江的論述中提到「反對法理台獨」，雖未提及「隱性台獨」、「華獨」，但江一切依循憲法，也盡力在說明憲法一中，國家及國號是中華民國，台灣是安身立命之處，使她認為江的說法「大致尚可」。

洪秀柱也鼓勵江，身為藍軍領導人，雖然有些話不能或沒有講清楚，並不代表心裡真正認同的意思，但長期以往會失去話語權，若長期有此社會氛圍，最後形成民意，政治人物又要傾聽民意以免輸掉選舉，如此會自陷泥淖，因此有些事一開始就要說清楚。

(中時 )