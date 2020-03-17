新冠肺炎橫掃全球，連美國疫情也一發不可收拾，已經有超過4,000例感染病例，死亡人數達到71人。在大陸爆發疫情時，美國華爾街日報指「中國是亞洲病夫」，而今美國疫情劇增，華爾街日報改稱中國是「新安全避風港」。對此，國民黨前副祕書長蔡正元直批華爾街日報是「吃西瓜半暝反症」。

2月3日，美國《華爾街日報》發布標題「中國是真正的亞洲病夫」（China Is the Real Sick Man of Asia）文章，其副標題為「中國的金融市場可能比其野生動物市場更危險」。並指責大陸官方掩蓋疫情真相，救援行動遲緩，表現讓海內外喪失了對其的信心。

如今，美國疫情守不住防線，川普政府亦被指責控制疫情動作遲緩，對大陸舉國之力，遏止新冠肺炎疫情，並有餘力支援義大利等國防疫物資。對此，華爾街日報改稱中國是「新安全避風港」。

蔡正元提及華爾街日報糗事：「先怪說中國武漢是病毒爆發地，現在已確定中國不是病毒第一現場，但第一現場在那裡呢？華爾街日報不說了。再說中國武漢延宕防疫十五天，美國延宕防疫可能不止兩個月，華爾街日報整天說三道四，現在也不說了」。所以，蔡正元除反諷「吃西瓜半暝反症（閩南語諺語)」；也指出：「可能是美國股市溶斷崩盤，華爾街日報跟著也溶斷醒來」。

(中時電子報)