新冠肺炎橫掃全球,連美國疫情也一發不可收拾,已經有超過4,000例感染病例,死亡人數達到71人。在大陸爆發疫情時,美國華爾街日報指「中國是亞洲病夫」,而今美國疫情劇增,華爾街日報改稱中國是「新安全避風港」。對此,國民黨前副祕書長蔡正元直批華爾街日報是「吃西瓜半暝反症」。

2月3日,美國《華爾街日報》發布標題「中國是真正的亞洲病夫」(China Is the Real Sick Man of Asia)文章,其副標題為「中國的金融市場可能比其野生動物市場更危險」。並指責大陸官方掩蓋疫情真相,救援行動遲緩,表現讓海內外喪失了對其的信心。

如今,美國疫情守不住防線,川普政府亦被指責控制疫情動作遲緩,對大陸舉國之力,遏止新冠肺炎疫情,並有餘力支援義大利等國防疫物資。對此,華爾街日報改稱中國是「新安全避風港」。

蔡正元提及華爾街日報糗事:「先怪說中國武漢是病毒爆發地,現在已確定中國不是病毒第一現場,但第一現場在那裡呢?華爾街日報不說了。再說中國武漢延宕防疫十五天,美國延宕防疫可能不止兩個月,華爾街日報整天說三道四,現在也不說了」。所以,蔡正元除反諷「吃西瓜半暝反症(閩南語諺語)」;也指出:「可能是美國股市溶斷崩盤,華爾街日報跟著也溶斷醒來」。

