日足協會長罹新冠 去過北愛、美國 18:332020/03/17 中時 李弘斌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本足協會長田嶋幸三被檢驗出感染新冠病毒。（美聯社資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本足協昨天進行理事會，原本會後要進行的J聯盟記者會卻取消了，原來日足協（JFA）會長（理事長）田嶋幸三因病缺席理事會，今天消息正式確認，田嶋幸三在新冠病毒檢測呈陽性反應，他近期曾去過北愛爾蘭與美國。 62歲的田嶋幸三是日本體壇的重量級大老，他是日本奧會的副主席，也是東京奧運暨帕運籌委會理事，同時具有國際足總理事身分。 田嶋幸三從2月底到3月初出國洽公，先到北愛參加歐洲足聯的會議，接著因為日本女足國家隊到美國移訓及比賽，他也飛到美國探視女國腳們。 (中時 ) #日本足協 #JFA #田嶋幸三 #東京奧運 #新冠病毒 #新冠疫情 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普新令 擬限制醫療產品依賴中國 04:102020/03/13 全球財經 台新：兩因素撐腰 美REITs買點到 04:102020/03/13 產業特刊 G7承諾聯手抗疫 但2020年東京奧運仍將如期舉辦 11:202020/03/13 國際 以牙還牙 陸發布美國侵犯人權報告 16:552020/03/13 國際 疫情延燒 美經濟恐陷衰退 04:092020/03/14 財經要聞 新聞小學堂》美國進入緊急狀態 代表什麼意義？ 14:102020/03/14 財經 澳門台商會長簡廷在：台商健保費調高 曲解制度 14:502020/03/14 兩岸 單邊親美 棋子肖想成棋手 04:102020/03/16 論壇廣場 股債市震盪 高評級債宜布局 04:102020/03/17 投資理財 電子菸背黑鍋？！美國去年致死案例 日媒懷疑新冠肺炎才是禍首！ 16:122020/03/17 國際 體育熱門新聞 桌球》一場比賽打了98分鐘 創下世界紀錄 - 體育 謝淑薇喊失業 欲戴口罩教球 - 體育 小戴超威 重返球后又創紀錄 - 體育 全英公開賽》陸網友：為何台灣羽球這麼強 - 體育 「健康是個寶 全民防疫身體好」運彩行防疫啟動 投注安心 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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