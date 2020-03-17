日本足協昨天進行理事會，原本會後要進行的J聯盟記者會卻取消了，原來日足協（JFA）會長（理事長）田嶋幸三因病缺席理事會，今天消息正式確認，田嶋幸三在新冠病毒檢測呈陽性反應，他近期曾去過北愛爾蘭與美國。

62歲的田嶋幸三是日本體壇的重量級大老，他是日本奧會的副主席，也是東京奧運暨帕運籌委會理事，同時具有國際足總理事身分。

田嶋幸三從2月底到3月初出國洽公，先到北愛參加歐洲足聯的會議，接著因為日本女足國家隊到美國移訓及比賽，他也飛到美國探視女國腳們。

(中時 )