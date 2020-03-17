暖暖的初春即將來臨，就連手搖都要換季！黑糖職人珍煮丹特別推出兩款完美結合Pantone 2020春夏經典色與芝麻的飲品，其中最推薦首款主打的「米香擂擂」，完美結合客家擂茶及小農鮮奶，再搭配香醇芝麻香緹，堪稱最時尚的台式風情手搖！
外型萌翻天的「米香擂擂」，光是杯身的條紋設計就迷倒一票少女，內藏著現磨擂茶鮮奶以及香濃芝麻香緹，喝起來是滑順濃郁的奶香，搭配柔滑細緻的芝麻鮮奶油，最上層則以脆口的米香點綴，多層次味覺超迷人。
另一款「茉香圓圓」則選用清爽的茉莉花茶及鮮奶為基底，搭配人氣爆棚雙色小芋圓，一樣加入綿密的芝麻香緹，讓奶綠結合芝麻和小芋圓，激盪出絕妙口感與迷人風味，如同Pantone春夏經典色的漸層配色，喜愛美拍及濃郁滋味的芝麻控絕不能錯過！
繼全台搶不到的黑糖珍奶甜筒及牛奶大福後，珍煮丹再次攜手泰山《茶攤一條街》推出首款添加鮮奶的黑糖鮮奶茶！配方嚴選珍煮丹祖傳黑糖，乳含量更高達50%，不採用一滴奶精，把黑糖中的濃郁香氣完美再現，一入口就能感受到香醇的黑糖奶味及淡淡茶香，滑順保證一喝上癮。
(中時電子報)
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