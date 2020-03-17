中央流行疫情指揮中心今日將亞洲各國的旅遊疫情提升至第3級警告，台灣虎航宣布，3月18日至4月30日桃園往返日本東京成田、大阪關西的航線，每周各剩2班，其餘日本航點及泰國航班將全數取消。

台灣虎航表示，3月18日至4月30日東京成田每周四、日飛航，大阪關西航線每周三、六飛航（4／15及4／25取消），此外其餘全數取消。這段期間受影響的旅客，可在3月24日晚間9時前，選擇免收票差及手續費更改訂位，或是全額退費且不需手續費。

福岡和沖繩那霸航線方面，為疏運旅客及考量仍有部份外籍旅客有返國需求，3月18日桃園－福岡（IT-240／IT-241）以及桃園－沖繩那霸（IT-232／IT-233）航班仍執飛，3月19日至2020年4月30日的福岡及沖繩那霸航班則全數取消，台虎將直接退費至訂單中原始的付款帳戶內，旅客不須進線至客服中心確認亦不需填寫任何表單。

(中時 )