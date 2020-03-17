新冠肺炎疫情延燒，台中地檢署偵辦跨國詐騙集團案，今年起陸續從歐洲的蒙特內哥羅帶回92名台籍嫌犯，近期在3月13日及15日還有26人抵台，目前有90人收押在台中監所。台灣在17日起將蒙特內哥羅列為第三級疫區，社會憂心恐成為防疫破口。台中監所17日表示，收容隔離14天以上，並採「分艙分流」高規格處理，不容許成為防疫漏洞。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，台中地檢署偵辦一起跨國詐騙案，台籍嫌犯遠赴歐洲的蒙特內哥羅設置電信詐騙機房，專案小組檢察官自今年初起即遠赴歐洲偵辦破獲，並分5批陸續帶回92名嫌犯。其中，有90人聲押獲准、2人交保，目前分別收容在台中看守所73人及台中女監17人。

我國在3月16日將蒙特內哥羅列為第三級疫情警示區，被送返回台的嫌犯是否成為防疫破口，備受關注。林彥良指出，最後2批送返嫌犯分別是3月13日有8人、15日有18人，檢方是依據疫情指揮中心的防疫措施及政策，進行調整偵辦程序，針對歸國嫌犯採用最高規格處理，以降低風險。

台中看守所則指出，對境外移入的收容人一律先隔離14天以上，目前蒙特內哥羅返台嫌犯，並沒有出現咳嗽、發燒、身體不適等症狀，所方對於他們的生活作息特別謹慎處理，不容許成為防疫漏洞。

台中看守所強調，3月13日和15日返台嫌犯的房舍都採最高規格的「分艙分流」模式處理，約2到3名嫌犯住1間房，緊鄰兩側均為空房，並安排專人送飯；若未禁見嫌犯，有親友或律師面會，均採電視視訊；若嫌犯有醫療需求，則由醫師進入舍房看診。

台中看守所指出，若嫌犯有離開房舍的需要，沿途動線會事先清場，並與其他收容人隔離，而經過或是停留的地方，一律消毒。

(中時 )