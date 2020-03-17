兒童節與清明節連假將屆，不少民眾選擇離開城市度假，宜花東與墾丁地區休閒度假飯店開始變得熱門搶手，為了衝高住房率，墾丁福華渡假飯店盤整訂房現況後釋出優惠價衝刺，4月5日入住每房只要2,445元起，4月4日兒童節入住豪華雙床房，每房4,161元起含2客早餐。墾丁福華提醒，清明假期計畫出遊的民眾，得把握機會享有優惠房價。

墾丁福華渡假飯店座落山、海交會的國家公園內，前眺大小尖山，後倚墾丁牧場，緊鄰小灣沙灘，獨特的紅瓦屋在碧海、藍天和綠意映照下格外耀眼。客房向來就以坪數寬敞深獲消費者青睞，寬敞雅緻客房以不同色調呈現墾丁的熱情與朝氣，戶外泳池、健身房、鹿園等飯店娛樂設施以及每月精心設計的特別活動，滿足所有房客的休閒育樂需求。

墾丁福華飯店距離知名的墾丁大街僅5分鐘路程；更貼心為旅客規劃專屬隧道，可直通小灣沙灘享受墾丁碧海藍天，飯店提供定點旅遊及包車服務，讓遠道而來的朋友們更貼近墾丁的風光明媚。進入春季的墾丁，天氣宜人、落山風削弱，非常適合前來踏青。墾丁福華建議民眾可趁清明連假期間規畫旅程，以親民的住宿優惠享受墾丁宜人的氣候與美景。

(工商 )