又是帶鳥蛋！日前財政部關務署台北關表示，今年2月海關於桃園國際機場查獲外籍旅客以塑膠保鮮盒內裝32顆授精禽鳥蛋，匿藏於外套口袋及大腿內側之絲襪中，試圖闖關進台灣，最後被海關攔下開罰。

2018年9月，自香港返台的台灣旅客於桃園機場以手提行李夾帶授精禽鳥蛋共41顆，遭海關攔下。

2018年11月，一名台灣人也是夾帶7顆「紫藍金剛鸚鵡」鳥蛋企圖闖關被海關查獲。

2020年3月，又有旅客以手提行李內匿藏於餅乾盒方式，夾帶18顆受精禽鳥蛋企圖走私入境。

據了解，旅客攜帶珍稀品種的禽鳥類受精卵回台，有可能涉及地下交易，特定種類的成鳥在黑市價格達百萬元，不肖商人往往會透過夾帶鳥蛋方式、企圖闖關來台，在台灣養育後賣到黑市。

台北關表示，依據動物傳染病防治條例第41條規定，擅自輸入禁止輸入之應施檢疫物者，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

台北關呼籲，旅客或隨交通工具服務之人員，切勿攜帶活體禽鳥及禽鳥蛋進入國境，以免觸法又危及民眾安全與健康。有關應施檢疫之物品及禁止輸入之疫區國家名單，可至行政院農業委員會網站查詢。

(工商 )