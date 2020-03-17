因應全民防疫，力挺政府口罩實名制2.0，上海商銀推出簡單卡、小小兵卡防疫一把罩刷卡回饋，18日前在衛生福利部中央健康保險署電腦版「eMask口罩預購系統」完成登記，並取得購買資格，可獲100％全額回饋，每一歸戶回饋上限22元，等於口罩及運費上海商銀幫忙付。

上海商銀表示，各銀行對預購防疫口罩都採支持態度，有些銀行出運費、有些銀行提供現金回饋，該行則是首波預購刷簡單卡及小小兵卡的22元全額回饋，應是刷卡支付回饋最高，期能為全民防疫盡一份心力。並且針對受疫情影響還款有困難卡戶及貸款戶，該行提供3～6個月緩繳機制，非常時期一同防疫。

上海商銀指出，除了防疫一把罩刷卡回饋，在大型網路購物平台的「迎新網購節」，單筆分期滿額登錄刷卡金，宅在家防疫也能輕鬆購物。小小兵信用卡並提供KKBOX Prime、Catchplay及Litv線上影音、foodpanda新會員、Uber Eats新用戶等的優惠，防疫期間在家追劇、外送訂餐免出門。

(工商 )