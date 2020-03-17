到夜店狂歡真的要懂得保護自己！黃男和李男等多名友人，去年至夜店飲酒作樂，2男見到其中一名女性友人酒醉，趁機「撿屍」帶到摩鐵輪流性侵，2男還拍下性愛影片，被害人打算提告，沒想到黃男和李男居然以拍攝的性愛影片，脅迫被害人撤回告訴，經台中地院審理後，以乘機性交、強制罪將黃男判刑4年6月，判李男4年5月。

2019年6月20日凌晨，黃男和李男，找來女被害人與其他友人，一起到台中市夜店「Xcube」飲酒作樂，大約在凌晨4點左右，女被害人因不勝酒力，被李男以開車送回家為由，找來黃男將她載離開夜店。載送途中，黃男見對方宿醉，即以頭痛、酒醉等理由，稱要找地方休息，於是李男將車開進摩鐵，2男將被害人扶進房內，脫下對方衣物後，分別對她性侵，並以手機拍下性愛過程。

事後，黃男和李男等幫女被害人穿上衣物，同時扶上車，約同日上午送對方回家。女子回家後，將此事告知友人，並在友人陪同下報警。同月21日凌晨，女被害人與黃男先見面，黃將拍攝部分影片給女方觀看，脅迫她撤回性侵告訴，稱「否則影片就會繼續留在其處」。

數日後，李男也「有樣學樣」，透過通訊軟體將拍攝影片傳送給女被害人，脅迫她撤回告訴，經被害人報警，警方於同年7月2日，持搜索票在黃男及李男住處，查扣手機和手機內影片。不過2男否堅持否認犯行，法官不採信，台中地院以乘機性交、強制罪，將黃男判4年6月，李男判4年5月。可上訴二審。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)