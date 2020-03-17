義大利新冠肺炎疫情失控，累計共逾2萬名確診案例、死亡人數也逾2000人。米蘭省聖多納托綜合醫院（Policlinico San Donato）加護病房副主任雷斯塔（Marco Resta）透露，義大利加護病房昔日死亡率約12%至16%，但現在重症監護病房，收治新冠肺炎患者中，死亡率已高達50%。

據《路透》報導，聖多納托醫院的加護病房，因為新冠肺炎疫情的關係，禁止民眾探病，因此都是由醫生來告知病患家屬目前狀況，而醫師們也知道患者2人當中，就有1人會死亡。

隨著疫情迅速爆發，醫院的病床早已不足，醫生也被迫要評估患者的症狀，來判斷誰能住院治療，其中年齡和醫療狀況，是抉擇的重要因素。雷斯塔表示，即使沒有機會住院，也必須對病人說「一切都很好」，這個謊言已重創了醫生的內心。

義大利是全歐盟人口老化最嚴重的國家，平均每4人就有一人在65歲以上，一旦高齡長者染上新冠肺炎，大都會出現呼吸困難的症狀，義大利醫生表示，患者幾乎沒有康復機會，醫生必須選擇讓擁有更大生存機會的病患住院，這對沒有安樂死制度的義大利來說，這樣的抉擇，尤其令醫護人員和病患家屬都感到痛苦。

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(中時電子報)