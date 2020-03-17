「綁蚵殼的女孩」吳宛蓉（左三）文武雙全，獲選自強兒童。（張朝欣攝）

雲林家扶兒童吳宛蓉生長在隔代教養家庭，但她懂事好學，作文、直笛、繪畫、國術比賽都名列前茅，放學後還幫阿公與阿嬤綁蚵殼貼補家用，獲選2020家扶全國自強兒童，17日在雲林縣虎尾鎮雲林家扶中心接受表揚，做為孩子們的學習榜樣。

吳宛蓉為雲林縣四湖鄉某國小5年級學生，父親因病與母親長年在北部生活，宛蓉與3歲妹妹跟阿公阿嬤相依為命，雖然父親母無法長伴身邊，但宛蓉樂觀開朗，從不讓家人擔心，不僅學業成績優秀，還參加各種比賽，表現非常優異。

家扶榮譽委員許恆慈與雲林縣議員黃凱17日頒發「家扶全國自強兒童」獎盃給吳宛蓉，同時為她披上自強兒童彩帶，89歲的阿公與阿嬤非常高興，感動得當場流下眼淚。

雲林家扶中心表示，吳宛蓉參加作文、直笛、繪畫比賽都拿到好成績，文章更曾刊載在國語日報；代表學校參加雲林縣長盃國術比賽，獲得國小女子高年級組「金羅漢少林連環拳第6名」、「羅漢化技第5名」、「功夫扇第3名」，可說是文武雙全。

吳宛蓉感謝阿公阿嬤的照顧，將來希望當老師，因為爸爸原本想當老師，但因生病沒有辦法如願，阿公也希望她當老師，所以她努力讀書、參加各種比賽，希望充實自己當個好老師，報答父母與阿公阿嬤的恩情。

(中時 )