陳怜燕代表婦聯總會捐贈口罩給社福機構 19:052020/03/17 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳怜燕代表婦聯總會捐贈口罩給社福機構。（翻攝照片／莊哲權台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陳怜燕代表婦聯總會捐贈口罩給社福機構。（翻攝照片／莊哲權台東傳真） 婦聯會台東分會主委陳怜燕代表婦聯總會，今天上午在社福館一樓，共捐贈28270片成人口罩、7320片兒童口罩，給台東38個社福機構。 陳怜燕感謝這些長期照顧老人、幼兒、身障人士的夥伴們，更勉勵大家用陽光的笑容，做好該做的事，保持喜樂的心，婦聯會將和大家一起努力社區防疫，直到疫情消失。 (中時 ) #口罩 #陳怜燕 #機構 #台東 #婦聯會 也許您會感興趣 推薦閱讀 徐乃麟當《金牌財神爺》 疫情沒影響收入Up 04:102020/03/13 娛樂新聞 新潤建設捐款 協同人安基金會發放「愛心防疫便當」 16:292020/03/13 生活 婦人送口罩大喊：感謝警察辛苦付出愛你們 警眼眶濕了 16:422020/03/13 社會 口罩上線預購藥局排隊人潮反暴增？真相曝光 07:542020/03/14 政治 立法院預算中心呼籲公布新增口罩生產機台之預計量產期程與數量 19:092020/03/14 政治 老外住檢疫所 14天自費6萬3800元 04:102020/03/15 生活新聞 不讓口罩用了就丟 手工布套正夯 04:102020/03/15 生活新聞 善心企業捐助70萬口罩 提升校園防疫能力 18:412020/03/15 生活 正妹捐贈2010口罩 傳遞家扶溫情 04:102020/03/16 地方新聞 台南首宗疫情詐騙 集團冒用多名里長line圖像騙賣口罩匯款 11:152020/03/16 社會 生活熱門新聞 下波鋒面連雨3天！氣象局曝雨最大時間 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 嗆爆確診高中生爽玩希臘 網驚：風向變了 - 生活 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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