陳怜燕代表婦聯總會捐贈口罩給社福機構。（翻攝照片／莊哲權台東傳真）

婦聯會台東分會主委陳怜燕代表婦聯總會，今天上午在社福館一樓，共捐贈28270片成人口罩、7320片兒童口罩，給台東38個社福機構。

陳怜燕感謝這些長期照顧老人、幼兒、身障人士的夥伴們，更勉勵大家用陽光的笑容，做好該做的事，保持喜樂的心，婦聯會將和大家一起努力社區防疫，直到疫情消失。

(中時 )