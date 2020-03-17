歐陸44國全數被新冠肺炎「入侵」，不止疫情堪慮，也可能影響經濟，據金管會統計，到今年1月底，國內銀行、保險及證券對歐洲曝險金額達新台幣4兆9,190億元，比去年1月還增加2,118億元。

據銀行局統計，國銀在歐洲共有10處據點，在比利時有一子行、法國分行、英國五分行及一家子行設立的分行、荷蘭分行、德國代表人辦事處；而國銀對歐洲授信金額到今年1月有2,892億元，去年同期則有2,524億元，即授信仍有成長，另外銀行對歐洲投資金額有6,368億元，比去年同期5,807億元，亦增加561億元。

保險業對歐洲主要是投資股債、不動產等，尤其在英國脫歐公投後，不少公司都加碼投資英國，據保險局統計，到今年1月底，保險業對歐洲投資金額達新台幣3兆9,060億元，比去年同期的3兆8,186億元，增加874億元，估計歐洲投資約占保險業海外投資的2成左右。

至於證券業對歐洲投資金額，據證期局統計，到1月底有新台幣869.85億元，亦去年同期的新台幣555億，增加314.85億元，增加幅度近57％。

(工商 )