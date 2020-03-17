韋禮安為紀錄家中3隻愛貓「狗狗」、「耶逼」和「橘弟」的聲音，推出新單曲〈貓咪共和國〉，唱出貓奴心聲，日前拍攝MV，由金馬獎新銳導演蘇文聖執導，由貓視角出發，像是拍攝韋禮安與愛貓們的日常生活，他笑說：「這樣的安排我真的不用演，因為這就是我平常的日子。」

不過韋禮安的愛貓都沒有出過門，「讓我的三隻貓出門，牠們應該會嚇瘋」，導演特地試鏡，選定5隻表現穩定良好的貓咪，但在現場，愛貓的工作人員頻頻關注著貓咪，韋禮安備受冷落，他老神在在說：「我今天是臨演阿，我早就預料到今天會是這樣，大家都是來看貓咪的，不會有人在意我。」

而他近來把身邊的聲音素材，透過音樂創作記錄下來，將會以2首歌MV串連作為「宅MV」的二部曲系列，以「貓視角」將2首歌串連成「韋禮安的某一天」，分為「早餐am」和「晚餐pm」，首部曲「早餐am」是〈貓咪共和國〉，在該曲MV中，有女主角現身，但和韋禮安始終沒有明確的互動，似乎故意埋下伏筆，讓粉絲期待。

(中時 )