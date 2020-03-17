華研國際新人皇毅（Spark），將推出個人首張專輯《格林成人童話》，由金曲製作人陳建寧、嚴云農助陣製作填詞，首波單曲〈假高潮〉找同門師姊Karencici合唱，該曲暗藏許多令人害羞的喘息聲，營造出高潮感，最後用詭譎的笑聲作為收尾，象徵遇到別人抹黑造謠，會選擇一笑置之。

他們日前拍攝〈假高潮〉MV，邀來導演比爾賈執導，Spark扮演誤入成人叢林的小紅帽，Karencici揹著導演訂製重達8公斤的LED脈輪光環，還穿著10公分高高跟鞋，在車陣中優雅前行，氣勢十足，首次拍攝MV的Spark驚嘆：「太猛了！原來拍MV是這麼一回事，雖然不知道自己在鏡頭裡長什麼樣子，但還是要不停耍帥，只能一直相信自己很帥，還滿搞笑。」

今年20歲的Spark，小學1年級開始學習小提琴、參加合唱團，國中接觸二胡、參加阿卡貝拉合唱團並自學編曲軟體，大學就讀美國密西根大學的電腦科技音樂系，專攻錄音工程與音色設計。

而他與陳建寧相識是共同製作人好友，Spark申請大學時想要託陳建寧寫入學的推薦信，陳建寧希望可以先聽過Spark的demo，聽到後便覺得驚豔，也對音樂的完整性印象深刻，陳建寧因此覺得目前華語音樂圈需要嘻哈、電音風格的新血，主動建議Spark先回臺灣發片、創作音樂。

Spark推出新歌。（華研國際提供）

(中時 )