全球最大汽車渡輪自廈門啟程首航 18:562020/03/17 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全球最大汽車渡輪「西姆孔子」號。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大、7500輛車的LNG汽車渡輪「西姆孔子」號，近日自廈門重工碼頭起航，前往南韓蔚山港，展開「海上汽車搬運工」的首航之旅。 歷時2年建造完成的「西姆孔子」號，為當今全球最大的雙燃料（柴油與LNG）汽車渡輪，也是有史以來，首艘具備橫跨大西洋能力的LNG燃料汽車運輸船，同時可全航程使用LNG燃燒動力推進，屬於清潔無汙染的環保型船舶，將引領未來汽車渡輪建造的動力模式。 (旺報 ) #全球最大 #汽車 #渡輪 #汽車渡輪 #廈門 #西姆孔子號 #南韓 #蔚山港 #無汙染 #環保型船舶 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸2月汽車產銷量 狂掉八成 04:102020/03/13 全球財經 錦榮Akemi倘佯向日葵花海 01:342020/03/14 娛樂新聞 豬鼻子沙灘遭亂丟垃圾 環保局打擊不法汙染 21:272020/03/14 生活 《科技》恩智浦數位鑰匙解決方案，擴展安全汽車門禁 12:512020/03/16 財經 恩智浦推車用數位鑰匙方案 手機未來也能解鎖 18:392020/03/16 科技 南韓確診病例增幅趨緩 美媒點關鍵 22:362020/03/16 生活 徵女模稱要檢視身材 男網友竟摸臀吸乳猥褻 11:572020/03/17 社會 苑裡圳變色 環保局檢測水質正常 12:472020/03/17 生活 檢舉空污 中市提高吹哨者10％獎勵金 17:172020/03/17 政治 全球最大防疫直播上線啦 藍委：台灣自己來辦線上會議 17:092020/03/17 政治 兩岸熱門新聞 金價上不去？ 分析師：長期看漲 - 焦點新聞 - 旺報 國泰航空續命？ 出售6架波音777 - 兩岸 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 越南暫停歐洲27國旅客入境 取消所有落地簽證 - 兩岸 全球最大汽車渡輪自廈門啟程首航 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。