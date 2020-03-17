全球最大、7500輛車的LNG汽車渡輪「西姆孔子」號，近日自廈門重工碼頭起航，前往南韓蔚山港，展開「海上汽車搬運工」的首航之旅。

歷時2年建造完成的「西姆孔子」號，為當今全球最大的雙燃料（柴油與LNG）汽車渡輪，也是有史以來，首艘具備橫跨大西洋能力的LNG燃料汽車運輸船，同時可全航程使用LNG燃燒動力推進，屬於清潔無汙染的環保型船舶，將引領未來汽車渡輪建造的動力模式。

(旺報 )