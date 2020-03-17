國立高雄科技大學自農曆春節前新冠肺炎疫情開始蔓延時，學校一級主管即已成立線上應變小組，年後防疫小組正式啟動運作，自第二周起也邀請學生會參加，讓學生會充分瞭解學校防疫規劃、防疫狀況，以及各種應變措施。

鑑於疫情尚未降溫，學生會為提高資訊利用效率，以學生角度進行資訊包裝，自願捲起袖子，一起投入校園抗疫運動。

學生會長周子群表示，學生會緊急召募的懶人包製作團隊共5人，自稱「小懶人Studio」，帶頭號召全校5個校區，透過45個系學會臉書粉絲專頁、4個學生會粉絲專頁及學校的官方臉書，一起轉發、傳遞防疫訊息，懶人包納入學生視角，也能提高資訊的理解與接收品質。

對於學生會在防疫大會上提出志願協助的熱忱，高科大校長楊慶煜表示，這一場防疫作戰，挑戰了學校不少應變能力，尤其因為校區多、師生人數龐大，善用網路媒體來做即時正確的資訊散佈，對於學校或學生而言，都是一次非常真切的學習和試煉。

楊慶煜說，青年們其實是有關心社會的熱忱，只是需要一個恰當的機會讓他們成為一份子，除了在鍵盤上愛校愛國，實地挺身支援校方，就是學生們同享權利、及主動分擔義務的最佳展現。

(中時 )